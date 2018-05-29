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На одной из улиц Алматы будет ограничено движение автотранспорта

Движение автотранспорта будет ограничено в восточном направлении с 30 мая по 21 июня.

Фото : КМВ Новости29 мая 2018, 18:00

В связи с реконструкцией моста через реку Большая Алматинка на одной из городских улиц будет перекрыто движение автотранспорта, сообщает zakon.kz.

«В связи с необходимостью реконструкции моста через реку Большая Алматинка на улице Жандосова по линии BRT, движение автотранспорта будет ограничено в восточном направлении с 30 мая по 21 июня 2018 года», - сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по северной стороне моста.


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