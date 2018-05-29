Злоумышленник в ВКО обокрал четыре автомобиля за ночь и угнал пятый

Мужчина подбирал дворы, где не установлены видеокамеры.

За одну ночь житель областного центра совершил сразу четыре кражи с дорогих авто, и угнал дорогой внедорожник, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

Мужчина присматривался к машинам припаркованные на неохраняемых автостоянках и, на которых не установлены сигнализации, и видеорегистраторы. Также подбирал дворы, где не установлены видеокамеры. Под покровом ночи орудовал подручными средствами, разбивал задние стекла автомобилей, и проникал в авто, после чего забирал все, что находилось в салоне. Наживой злоумышленника стали автомагнитолы, барсетки, денежные средства и все что представляло хоть какой-то материальный интерес. И совершая очередную кражу, проникнув в машину, мужчина решил угнать авто.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался житель областного центра. Подозреваемому 23 года, ранее у него уже были судимости за имущественные преступления. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Сотрудниками полиции был найден похищенный автомобиль «Toyota Land Cruser Prado» в одном из дворов областного центра и возвращен законному владельцу.

В ходе следствия было установлено, что мужчина неделей ранее совершил угон автомобиля «Nissan Mistral» в районе Электротоваров.

Сейчас в отношении мужчины начато уголовное производство.

В настоящий момент стражи порядка проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

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