Учительница Самал Еслямовой рассказала какой она была в детстве

Актриса приехала в родное село в СКО, где ей подарили телевизор.

Победительница Каннского фестиваля 2018 года в номинации "Лучшая женская роль" Самал Еслямова побывала на своей малой родине в селе Аралагаш Аккайынского района Северо-Казахстанской области, передаёт корреспондент ВNews.

По данным региональной службы коммуникаций, актриса встретилась с сельчанами в родной Аралагашской средней школе имени Кайырбека Оразова.

Самал Еслямову поздравила её учительница Гульназ Бекмагамбетова.

"В школьные годы Самал росла очень скромной и спокойной, исполнительной девочкой. Она всегда с ответственностью подходила ко всем заданиям и поручениям. Её спокойствие до сих пор сохранилась, что было видно при вручении главного приза Каннского фестиваля", - говорит Гульназ Бекмагамбетова.

Самал, в свою очередь, отмечает, что именно в Аралагаше произошло её становление, именно здесь актриса начала свой творческий путь.

"Первая часть моей жизни прошла в Аралагаше, где я росла и училась. Именно в этом месте были заложены мои первые знания. Несмотря на то, что я уже несколько лет проживаю в Москве, для меня по-прежнему является родиной ни Москва и даже не Петропавловск, а именно Аралагаш", - отмечает Самал Еслямова.

С победой актрису поздравил и аким Аккайынского района Даурен Байтулешов. Он поблагодарил родителей и учителей за достойное воспитание актрисы и подарил Самал памятный подарок – телевизор.

Напомним, что Самал Еслямова в фильме российского режиссёра Сергея Дворцевого "Айка" сыграла роль мигрантки из Кыргызстана, которая вынуждена оставить своего ребёнка в роддоме. В прокат фильм выйдет осенью.

Актриса с 2003 года проживает в Москве. Она отмечает, что если у режиссёра будет роль для неё, то она готова работать даже в Новой Зеландии.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов подарил Самал Еслямовой ключи от трёхкомнатной квартиры в Петропавловске.

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