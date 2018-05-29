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В Усть-Каменогорске двое мужчин превратили танцпол в ринг

В одном из ночных клубов областного центра произошла драка: двое мужчин на кулаках выясняли, кто круче.

Фото : Coub29 мая 2018, 18:41

Инцидент произошел 25 мая. Около двух часов ночи в полицию обратилась администрация увеселительного заведения, которая пояснила, что в ночном клубе на танцполе началась драка, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Устинка LIVE.

Любители "кулачных боев" скрылись до приезда полиции. Однако, благодаря записям с камер видеонаблюдения, личности злоумышленников удалось установить. Мужчин задержали. В ходе следствия выяснилось, что горожане 29 и 34-х лет будучи "навеселе" не нашли слов для выяснения недоразумения и нанесли друг другу телесные повреждения. По информации пресс-службы ДВД ВКО, в отношении них возбуждено уголовное производство по статье 293 УК РК "Хулиганство".


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