В Усть-Каменогорске двое мужчин превратили танцпол в ринг

В одном из ночных клубов областного центра произошла драка: двое мужчин на кулаках выясняли, кто круче.

Инцидент произошел 25 мая. Около двух часов ночи в полицию обратилась администрация увеселительного заведения, которая пояснила, что в ночном клубе на танцполе началась драка, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Устинка LIVE.

Любители "кулачных боев" скрылись до приезда полиции. Однако, благодаря записям с камер видеонаблюдения, личности злоумышленников удалось установить. Мужчин задержали. В ходе следствия выяснилось, что горожане 29 и 34-х лет будучи "навеселе" не нашли слов для выяснения недоразумения и нанесли друг другу телесные повреждения. По информации пресс-службы ДВД ВКО, в отношении них возбуждено уголовное производство по статье 293 УК РК "Хулиганство".

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