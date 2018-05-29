Представитель ЮНИСЕФ: опыт Казахстана в сфере правосудия для детей представляет интерес

Согласно результатам независимой оценки, система правосудия для детей в Казахстане значительно улучшилась.

Правительство Республики Казахстан и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), при поддержке Европейского союза и во взаимодействии с международными и неправительственными организациями, провели национальную конференцию «Правосудие для детей: результаты, инновации и дальнейшее развитие», сообщает zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Казахстан.

Во время конференции участники обсудили долгосрочную стратегию по развитию системы правосудия для детей, разработанную на основе рекомендаций независимой экспертизы в сфере правосудия в отношении детей в Казахстане в 2018 г.

Согласно результатам независимой оценки, система правосудия для детей в Казахстане значительно улучшилась.

«Позитивные изменения достигнуты благодаря политической воле страны, твердой приверженности государственных органов и тесному взаимодействию между всеми партнерами, неправительственными организациями, работающими в этой сфере. Отмечаем, что опыт Казахстана в сфере правосудия для детей представляет интерес на международном уровне и имеет потенциал быть распространенным за пределами страны, в том числе на региональном уровне среди стран Центральной Азии»,- отметил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.

Он добавил, что с 2014 года ЮНИСЕФ при поддержке Европейского Союза в Казахстане, в рамках совместной программы «Укрепление системы правосудия для детей и защиты их прав» оказывали поддержку в развитии дружественного к детям правосудия и пилотировали инновационные модели в трех областях страны.

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