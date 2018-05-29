Аstana Arlans передали деньги, вырученные с аукциона, тяжело больным детям

Общая сумма средств, вырученных с благотворительного аукциона, составила 7 миллионов тенге, сообщает сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Напомним, что 26 мая в Атырау прошел полуфинальный матч VIII сезона Всемирной серии бокса (WSB). В завершении соревнований состоялся аукцион, в ходе которого были разыграны перчатки спортсменов команды "Аstana Arlans". Общая сумма вырученных средств на аукционе составила 7 миллионов тенге. Сегодня, 29 мая, все вырученные средства были переданы родителям тяжело больных детей.

-Как и было обещано, мы, совместно с управлением физической культуры и спорта Атырауской области, передали 2 миллиона тенге четырем пациентам, страдающим синдромом Данло Элерса, цереброастеническим синдромом, ДЦП и эпилепсией. Оставшиеся 5 млн. тенге были направлены на лечение Алимы Копей, которая в настоящий момент находится на лечении в Корее, - рассказал PR-менеджер команды «Astana Arlans» Шынгыс Тусибаев.

Информация о детях, имеющих тяжелые диагнозы и нуждающиеся в срочном лечении и реабилитации, спортсменам была предоставлена городским отделом занятости и социальных программ.

-У моей дочери редко встречающийся синдром Данло Элерса. Каждый год на лечение уходит большая сумма денег, поэтому я попросила помощи у городского отдела. Сегодня нам передали более 1 миллиона тенге. Спасибо, что поддержали нас в священный месяц. Мы этого действительно не ожидали, - сказала жительница Атырау Диляра Гилаева.