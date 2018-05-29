Мать Томирис Байсафы извинилась перед своими подписчиками в Instagram

Жанна Ахметова посетовала на обстоятельства вынужденно повернувшие ее страничку в Instagram от профессиональной направленности к личному материнского горю.

Мама погибшей в Москве казахстанской студентки Томирис Байсафы сделала очередную публикацию в Instagram. Она признала, что в силу сложившейся ситуации, делать что-либо без огласки она уже не может, сообщает zakon.kz.

"Простите меня те, кто подписан на меня как на стилиста. Страница рабочая, не про меня, не про семью, про мою профессию и любовь к шмоткам. Про то как я обучилась профессии стилиста, когда она совсем не была такой модной и востребованной как сейчас, и как я дождалась когда к моему профессиональному слову начнут прислушиваться маститые мастодонты в политике, бизнесе, фэшн индустрии. И вот я думала я неуязвима. И пришла БЕДА. Моя девочка так громко, несправедливо погибла, что страна содрогнулась и вылилось все это в то, что происходит сейчас. Вылетая в Москву в тот день, мы даже нашим родителям не сказали что произошло, думали узнаем сами что и как, потом аккуратно сообщим им. Прилетев в Москву, нам не позвонил только ... журналист журнала «Мурзилка», новость была во всех СМИ России, ну и наших СМИ уже тоже. Поэтому громко было изначально, а сейчас мы тихо делать уже ничего не можем в силу сложившейся ситуации. Это была прелюдия к извинениям, за то что страница отошла от своей профессиональной направленности к моему личному материнского горю. Хочу выразить Вам личное, глубокое человеческое спасибо. Столько добрых слов, слов поддержки, личных историй и предложений о помощи, звонков, сообщений, что это меня собирает в кучу...Рахмет. Заходите к нам...Обнимаю (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.)", - опубликовала на свой странице Жанна Ахметова.

Напомним, что вчера уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров обратился к Омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в обеспечении объективности расследования гибели в апреле 2018 года при невыясненых обстоятельствах студентки Московского государственного института международных отношений МИД РФ Томирис Байсафа.

Позже Шакиров заявил, что Татьяна Москалькова обещала ему лично вести это дело.

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