Касым-Жомарт Токаев - Казахстан и Китай решат вопросы на основе компромиссов

Страны расширяют межпарламентский диалог.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял парламентскую делегацию КНР во главе с заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Айлигенгом Имингбахаем, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Мы придаем большое значение всестороннему стратегическому партнерству с Китаем, решающий вклад в его укрепление вносят лидеры наших государств Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин», – подчеркнул К. Токаев.

Руководитель верхней Палаты Парламента Казахстана выразил уверенность в том, что предстоящий государственный визит Президента Н. Назарбаева в Китай и его участие в Саммите ШОС в Циндао придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Важной составляющей политического диалога К. Токаев назвал заметно активизировавшиеся связи на уровне законодательных органов. Новые возможности открывает координация усилий в рамках многосторонних межпарламентских организаций.

Спикер Сената проинформировал китайскую сторону об усилиях Казахстана в деле укрепления диалога религий и цивилизаций, отметив, что повестка дня предстоящего 10-11 октября в Астане VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет посвящен теме «Религиозные лидеры за безопасный мир».

А. Имингбахай подчеркнул, что в Китае с большим вниманием относятся к развитию стратегического партнерства с Казахстаном и прикладывают значительные усилия для того, чтобы предстоящая в июне встреча на высшем уровне стала плодотворной.

Вице-спикер Парламента КНР выступил с рядом предложений, направленных на дальнейшее углубление межпарламентских контактов. В частности, А. Имингбахай передал приглашение казахстанским парламентариям участвовать в совместном семинаре в Китае. Глава делегации ВСНП призвал активизировать обмен опытом в сфере законодательных мер по обеспечению безопасности и противодействию терроризму. Кроме того, была высказана заинтересованность в активизации народной дипломатии, продолжении контактов в научно-технической, образовательной, культурной сферах.

В ходе беседы были обсуждены возможности вывода на новый уровень торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества. К. Токаев обратил внимание на значительный потенциал, открывающийся благодаря сопряжению трансконтинентального китайского проекта «Один пояс, один путь» и казахстанской программы «Нұрлы жол». В свою очередь Айлигенг Имингбахай высказал мнение, что одним из новых стимулов взаимодействия могут стать такие перспективные отрасли, как электронная коммерция и цифровые технологии.

В заключение встречи К. Токаев подчеркнул, что даже между соседними государствами, имеющими партнерские взаимоотношения в самых разных областях, могут возникать те или иные проблемы, поэтому они должны решаться исключительно в духе дружбы путем дипломатических консультаций и переговоров. Спикер выразил уверенность, что к предстоящей встрече в верхах все вопросы будут решены на основе рациональных компромиссов, взаимного доверия и традиционной дружбы.

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