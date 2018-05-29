Все пошло не так - Сорос ждет нового кризиса

По мнению миллиардера, на этот раз кризис больно ударит по Европейскому союзу, который находится "в экзистенциальной опасности".

Укрепление доллара и отток капиталов с развивающихся рынков вскоре могут привести к новому мировому финансовому кризису. Такое предсказание озвучил миллиардер Джордж Сорос, сообщает Life.ru.

— Мы, возможно, приближаемся к ещё одному крупному финансовому кризису, — приводит агентство Bloomberg слова миллиардера в Париже.

Сорос полагает, что угрожать этот кризис будет прежде всего Европейскому союзу. По его экономике ударят прекращение ядерной сделки с Ираном и прекращение трансатлантического сотрудничества с США. Всё это приведёт в том числе к девальвации валют развивающихся рынков.

— Всё, что могло пойти не так, пошло не так, — добавил Сорос.

Он пояснил, что имеет в виду миграционный кризис в ЕС, выход Великобритании из союза, политику экономии.

— То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность, — сказал Сорос.

Миллиардер призвал ЕС к реформам, в том числе к отказу от евро.

Ранее сообщалось, что Сорос перечисляет деньги противникам Брексита.

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