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Асылжан Мамытбеков вернулся в Минсельхоз

Бывший министр сельского хозяйства назначен ответственным секретарем министерства.

Фото : forbes.kz29 мая 2018, 19:50

По распоряжению Президента Казахстана Асылжан Мамытбеков назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Асылжан Сарыбаевич Мамытбеков родился 17 сентября 1968 года в Чимкенте.

Образование:

· Казахский государственный университет им. аль-Фараби, юридический факультет (1992).

Трудовой стаж:

· Младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (1992-1998);

· Заместитель Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, заместитель директора Департамента финансов Костанайской области (1998-09.2000);

· Начальник Костанайского областного управления Казначейства (09.2000-22.12.2003);

· Заместитель Акима Костанайской области (22.12.2003-13.04.2004);

· Заместитель Акима города Астаны (13.04.2004-28.09.2006);

· Заместитель Акима Южно-Казахстанской области (28.09.2006-09.2007);

· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008);

· Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (11.2008-2011);

· Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 04.2011; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015-06.05.2016)

· Председатель Мясного союза Казахстана (с 01.2018)


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