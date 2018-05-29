Асылжан Мамытбеков вернулся в Минсельхоз

Бывший министр сельского хозяйства назначен ответственным секретарем министерства.

По распоряжению Президента Казахстана Асылжан Мамытбеков назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Асылжан Сарыбаевич Мамытбеков родился 17 сентября 1968 года в Чимкенте.

Образование:

· Казахский государственный университет им. аль-Фараби, юридический факультет (1992).

Трудовой стаж:

· Младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (1992-1998);

· Заместитель Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, заместитель директора Департамента финансов Костанайской области (1998-09.2000);

· Начальник Костанайского областного управления Казначейства (09.2000-22.12.2003);

· Заместитель Акима Костанайской области (22.12.2003-13.04.2004);

· Заместитель Акима города Астаны (13.04.2004-28.09.2006);

· Заместитель Акима Южно-Казахстанской области (28.09.2006-09.2007);

· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008);

· Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (11.2008-2011);

· Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 04.2011; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015-06.05.2016)

· Председатель Мясного союза Казахстана (с 01.2018)

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