Ребенок чудом спасся в дачном домике при пожаре в Костанае
Женщина погибла.
Фото : Информационный портал Конаковского района29 мая 2018, 20:28
Происшествие случилось утром 28 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
Как говорит председатель председатель садового общества «КЖБИ» Иван Пуянов, домик в садовом обществе «КЖБИ» мужчина и женщина купили около недели назад. С ними был 3-летний внук. В день происшествия, председатель пришёл на место пожара.
«Мы пришли и увидели мальчик выходит к калитке. Мы забрали его и последовали три взрыва. Ребёнок чудом остался жив. Как он догадался выскочить, рассказать ребёнок не может, он не говорит. Его дедушка в это время был на работе», — сообщил Иван Пуянов.
В пожаре погибла бабушка мальчика. Труп 51-летней женщины нашли в бане, совмещённой с дачным домиком.
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