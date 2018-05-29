Ребенок чудом спасся в дачном домике при пожаре в Костанае

Женщина погибла.

Происшествие случилось утром 28 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Как говорит председатель председатель садового общества «КЖБИ» Иван Пуянов, домик в садовом обществе «КЖБИ» мужчина и женщина купили около недели назад. С ними был 3-летний внук. В день происшествия, председатель пришёл на место пожара.

«Мы пришли и увидели мальчик выходит к калитке. Мы забрали его и последовали три взрыва. Ребёнок чудом остался жив. Как он догадался выскочить, рассказать ребёнок не может, он не говорит. Его дедушка в это время был на работе», — сообщил Иван Пуянов.

В пожаре погибла бабушка мальчика. Труп 51-летней женщины нашли в бане, совмещённой с дачным домиком.

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