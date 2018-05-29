В Семее пропала девушка, которую прежде уже пытались похитить

Родственники 18-летней Зарины Григоренко просят всех неравнодушных оказать им помощь в ее поисках .

В последний раз девушку видели утром 19 мая, когда она вышла из дома в районе 71 квартала, и отправилась на учебу в педагогический колледж. До места назначения Зарина так и не дошла, сообщает zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

- Она ни с кем не ругалась, по характеру спокойная девочка, - говорит сестра пропавшей студентки Алина. - Были подозрения, что ее могли похитить для замужества, но эта версия пока не подтвердилась. Ее уже похищали в апреле, но тогда мы успели ее быстро вернуть. Разыгрался целый скандал.

Известно, что стражи порядка уже опросили всех подозреваемых, но зацепок, где искать девушку пока нет.

В день своей пропажи Зарина была одета в джинсовую куртку, желтую футболку, джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте ее нахождения, родственники и волонтеры просят звонить по телефонам: 8 747 349 57 17, 8 747 063 53 13, 8 747 212 15 84 либо 102.

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