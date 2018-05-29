В Бельгии неизвестный открыл огонь по полицейским - три человека погибли

Стрелка ликвидировали сотрудники отряда по борьбе с бандитизмом. Этот момент попал на видео.

В бельгийском городе Льеж неизвестный открыл огонь по полицейским, сообщила телекомпания RTBF со ссылкой на источник в полиции, сообщает РИА Новости.

В перестрелке погибли двое полицейских и пассажир автомобиля, который проезжал в этот момент по улице. Еще двое полицейских получили ранения.

Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.

Злоумышленник открыл стрельбу, когда его остановили для проверки документов. После этого он попытался захватить заложника в здании расположенного рядом лицея, но был нейтрализован. Ученики не пострадали.

"В Льеже произошел серьезный инцидент. Мы отслеживаем ситуацию вместе с кризисным центром, Министерством внутренних дел и Министерством юстиции. В течение дня сможем предоставить новую информацию, когда оперативные данные стабилизируются", — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Полиция рассматривает версию теракта в качестве основной. Сообщается, что стрелок недавно вышел из тюрьмы, где контактировал с заключенными-экстремистами.

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