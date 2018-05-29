Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Бельгии неизвестный открыл огонь по полицейским - три человека погибли

Стрелка ликвидировали сотрудники отряда по борьбе с бандитизмом. Этот момент попал на видео.

Фото : Политика Сегодня29 мая 2018, 20:55

В бельгийском городе Льеж неизвестный открыл огонь по полицейским, сообщила телекомпания RTBF со ссылкой на источник в полиции, сообщает РИА Новости.

В перестрелке погибли двое полицейских и пассажир автомобиля, который проезжал в этот момент по улице. Еще двое полицейских получили ранения.

Злоумышленник открыл стрельбу, когда его остановили для проверки документов. После этого он попытался захватить заложника в здании расположенного рядом лицея, но был нейтрализован. Ученики не пострадали.

"В Льеже произошел серьезный инцидент. Мы отслеживаем ситуацию вместе с кризисным центром, Министерством внутренних дел и Министерством юстиции. В течение дня сможем предоставить новую информацию, когда оперативные данные стабилизируются", — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Полиция рассматривает версию теракта в качестве основной. Сообщается, что стрелок недавно вышел из тюрьмы, где контактировал с заключенными-экстремистами.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты