Ребенок с подозрением на менингит госпитализирован в Астане

Ребенок помещен в реанимационное отделение, проводится лабораторное обследование и лечение.

Управление общественного здравоохранения акимата города Астаны сообщает, что сегодня, 29 мая, в Городскую детскую инфекционную больницу поступил ребенок 2014 года рождения, сообщает "Хабар24".

- Ему выставлен предварительный диагноз "Менингококковая инфекция, генерализованная форма. Менингит + Менингококцемия тяжелой степени тяжести", говорится в сообщении.

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение, проводится лабораторное обследование и лечение. Семья ребенка проживает в микрорайоне Уркер Е-585. Ребенок посещает центр "Mega Kids", последнее посещение 10.04.2018 г.

"Из анамнеза установлено, что с 18 апреля по 23 мая 2018 года находились в городе Алматы. Приехали в город Астану 24 мая рано утром. В этот же день после обеда были в клубе "Фитнейшн". Ребенок заболел 27 мая. Заболевание началось с повышения температуры тела с 38 до 40 градусов, водянистой рвоты до 6 раз. Отмечались слабость, беспокойство, головные боли.Родители ребенка дважды вызывали "скорую". 29 мая они обратились в частный медцентр, откуда ребенок был направлен в ДГИБ с направительным диагнозом "Энтеровирусная инфекция (менингит)".

Также в сообщении говорится, что в семье 5 человек, контактировавших с больным (4 взрослых и ребенок 6 лет).

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