Спасатели извлекли из-под земли рабочего в ВКО

Промокшая земля «залпом» обвалилась на человека. В считанные секунды 49-летний мужчина оказался под землей.

Спасатели ВРАОСО извлекли из-под земли рабочего, которого в ходе работ засыпало грунтом. Человек остался жив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, происшествие произошло в черте города Усть-Каменогорска, в районе Комбината строительных материалов. Группа рабочих вдоль дороги по улице Бажова копали траншею ориентировочно шириной 4 метра и глубиной 2 метра. Один из мужчин находясь в канаве, стал заложником внезапно обвалившегося грунта.

Все произошло быстро - промокшая земля «залпом» обвалилась на человека. В считанные секунды 49-летний мужчина оказался под землей. Спасло лишь то, что земляная масса по грудь придавила человека. Его коллеги кинулись на помощь, при этом сообщили спасателям.

«Мужчина находился в сознании и мог с нами говорить. Мокрая земля придавила пострадавшему нижние конечности, поэтому мужчина не мог шевельнуться, ему тяжело было дышать. Наши спасатели совместно с рабочими откапывали земляную массу лопатами. По времени спасательная операция заняла около часа», - пояснил Сергей Голубев, руководитель спасательного подразделения ВРАОСО.

После того, как пострадавшего извлекли, его тут же передали врачам скорой помощи. После визуального осмотра каких-либо переломов у мужчины обнаружено не было, и все-таки для более детального обследования мужчина был госпитализирован.

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