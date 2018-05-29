За убийство в психдиспансере Актобе никто не ответит

Персонал тоже наказывать не стали: в больнице не нашли никаких нарушений по содержанию пациентов.

В Актобе вынесли безапелляционное решение по убийству 34-летней пациентки психдиспансера. За смерть женщины, которую задушила соседка по палате, никто наказан не будет. Убийцу признали невменяемой и освободили от уголовной ответственности, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Женщины 3 года лежали в одной палате. Но, по словам врачей, конфликтов никогда не было. Однако в ту ночь 28-летнюю Марину Солдатову, с детства страдающей умственной отсталостью, стали раздражать стоны соседки. Тогда женщина набросилась на лежачую больную с кулаками, а после задушила. Сначала медики заявили родным погибшей, что та скончалась от судорог. Но когда те обнаружили следы удушья, раскрыли правду. В итоге невменяемую убийцу изолировали с целью принудительного лечения. Персонал тоже наказывать не стали: в больнице не нашли никаких нарушений по содержанию пациентов.

- Солдатова Марина вместе находились с Сарбалиной Жазирой в связи… по психическому состоянию, по возрастным нормативам и по диагнозу соответствуют. В одной палате они вместе находились, - говорит и.о. директора центра социального обслуживания № 2 Актюбинской области Гульбаршин Базарбаева.

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