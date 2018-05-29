Эксперт HBO раскрыл нюансы относительно следующего боя GGG

О том, стоит ли чемпиону Мира среди профессионалов в дивизионе среднего веса по нескольким версиям казахстанцу Геннадию Головкину рассчитывать на то, что IBF даст ему повторную отсрочку проведения защиты своего пояса чемпиона Мира ввиду возможного рематча в сентябре этого года с Саулем Альваресом, Sports.kz рассказал корреспондент телеканала HBO Киран Малвэйни.





— Честно говоря, я не знаю. Предполагаю, что они не дадут ему больше отсрочек. IBF является единственной организацией, которая строго относится к собственным санкционным правилам. Скоро мы обо всем узнаем, конечно, — считает специалист.