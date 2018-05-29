Пострадавшие от потопа пришли за деньгами к акиму Семея

Жители третий месяц ждут обещанных выплат.

В Семее жители поселков, чьи дома пострадали во время разлива Иртыша, устроили переполох в городском акимате! Люди требовали встречи с акимом и компенсаций, которых ждут третий месяц Их дома разрушаются, а семьи живут у родственников и в общежитиях, - сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Жители поселков Затон и Мирный пришли высказать чиновникам все, что о них думают. Сразу после потопа им обещали деньги или ремонт жилья. Люди решили, что выгоднее получить компенсации и сделать ремонт самим. С тех пор прошло два месяца, но обещанного так никто и не увидел. Как жить дальше и на что, жители не знают.

- С первых дней мне сказали: ваш дом не подлежит ремонту, должны дать квартиру, уже два месяца я жду. Полтора месяца жила в профилактории. Сейчас живу в общежитии в общих условиях, я устала, - говорит Айбике Ахметвалиева.

Возмущенные жители требовали встречи с акимом города. Но вместо него держать слово пришлось его заместителю. Николай Ушаков попытался успокоить горожан, но это еще больше разозлило людей. Некоторые даже пригрозили голодовкой и митингом.

- Я сказал, что есть проект постановления Правительства, в котором предусмотрено в Восточно-Казахстанской области 1, 3 миллиарда тенге. Я еще раз говорю: сегодня заседание Правительства, где будет сегодня принято решение по нам, - объясняет заместитель акима г. Семея Николай Ушаков.

Жители требуют не только компенсаций за пострадавшее жильё, но и возмещения ущерба за мебель и бытовую технику. Говорят, оценочная комиссия учла не всё. После того, как вода отступила, мебель начала высыхать и рушиться. В итоге сейчас тем, кто смог вернуться домой, приходиться спать и есть прямо на полу.

Поскандалив в акимате, жители отправились в прокуратуру. Если и это не может, планируют написать в Акорду. Всего во время разлива Иртыша в Семее пострадало больше 300 домов, 9 признали аварийными. Причиной потопа стало увеличение объемов сброса воды из водохранилища. По данному факту возбудили уголовное дело.

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