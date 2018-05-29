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Родители умершего от менингита ребенка госпитализированы в Талдыкоргане

За последние два месяца в Алматинской области зарегистрировано 4 случая заражения менингококковой инфекцией.

Фото : Сочи Экспресс29 мая 2018, 23:01

В Талдыкоргане госпитализированы родители умершего от менингита ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Талдыкоргане умер двухлетний ребенок через полтора часа после доставки его в детскую больницу. Врачи сделали предварительное заключение о том, что ребенок умер от менингита. Специалисты сообщили, что ребенок, заразившийся менингококковой инфекцией, был вместе с родителями на ауыз ашар в селе Кольбай Алакольского района. Проверены все 66 человек, контактировавших с ребенком. Сейчас родители умершего ребенка, вместе с другим, 11-месячным ребенком, госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Специалисты сообщают, что пока их состояние хорошее. Когда заболел ребенок, родители вызвали «скорую помощь», но ребенка не сразу доставили в больницу. Мать пыталась самостоятельно «сбить» температуру у ребенка. К сожалению, заболевший ребенок был доставлен в больницу, когда болезнь была уже запущена.

«Тело ребенка направлено на экспертизу. По документам выдано предписание. Затем пройдет служебная проверка. Тогда все выяснится. Если виноваты врачи, это выяснится», - сказал главный врач Талдыкорганской региональной инфекционной больницы Бауыржан Сауранбаев.

Следует отметить, что за последние два месяца в Алматинской области зарегистрировано 4 случая заражения менингококковой инфекцией.


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