Пассажирский автобус приземлился в цветочную клумбу в Таразе

Чтобы поднять многотонную машину с цветочных клумб, понадобился целый час.

В Таразе на одном из оживлённых перекрестков опрокинулся пассажирский автобус. Авария случилась ранним утром, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Чтобы поднять многотонную машину с цветочных клумб, понадобился целый час. К счастью, пассажиров в салоне не было, автобус ехал на ремонтную базу. Пострадавшими можно считать только водителя и кондуктора: они очень испугались, но травм не получили. 24-летний шофер за рулем автобуса всего полтора года, он был трезв. Впрочем, административный протокол все равно составили. Водителю грозит штраф 48 тысяч, либо лишение прав на шесть месяцев.

- Водитель ехал 50 километров в час. Когда он поворачивал, была помеха, асфальт до этого полили, мокрый был. И когда водитель резко стал тормозить, машину занесло. Наши сотрудники не пострадали, другие автомобили не задели, - говорит директор ТОО «ТаразТрансМоторс» Арысбек Кулебаев.

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