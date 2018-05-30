От одного из домов в алматинском микрорайоне отвалился кусок облицовки

Отремонтировать стену до сих пор никто не пришел.

Новое происшествие в печально известном алматинском микрорайоне Алгабас. На этот раз обвалилась облицовка четырехэтажного здания, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Дом сдали в эксплуатацию только три года назад, и вот жильцы уже требуют капитального ремонта. В жилищной инспекции рассказали, что еще до ввода в эксплуатацию дома, они нашли недочеты.

Макпал Енбергенова каждый день гуляет с маленькой дочкой во дворе. Но последние несколько дней старается держаться подальше от своего дома. Накануне из-за ветра обвалился огромный кусок облицовки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Куски облицовки упали на дорогу, повредили припаркованную машину. Хорошо, что это случилось ночью, говорят местные жители. Днем возле дома постоянно играют дети.

Люди считают, дом попросту не выдержал сильных дождя и ветра. Отремонтировать стену до сих пор никто не пришел. В городском управлении жилищной инспекции и вовсе утверждают: еще до ввода в эксплуатацию дома, они нашли недочеты после строительства.

Инспектор уже уведомил Управление строительства о повреждении. Именно они теперь должны устранить все недочеты. Гарантийный срок уже истек, а значит, строительная компания ничего ремонтировать не будет.

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