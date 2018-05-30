Хозяева актюбинских питомцев не хотят их прививать

За сегодняшний день Тугел Мамбетажанов сумел привить лишь пять собак, владельцы которых все-таки согласились вакцинировать питомцев.

В Актобе ветеринары не могут убедить горожан привить своих питомцев. Специалисты даже сами ходят по домам и бесплатно предлагают свои услуги. Но вакцинировать собак и кошек, как ни странно, соглашаются лишь единицы. Хотя ситуация в регионе непростая. С начала года в области почти 500 человек обратились с подозрением на бешенство, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Утро опытного ветеринара Тугеля Мамбетжанова начинается с того, что он ходит по чужим домам. Приходится стучать во все двери и ворота, искать тех, кто содержит домашних животных.

Задача ветврача – привить местных Лаек и Мурок. Причем вакцинируют питомцев совершенно бесплатно. Правда, сами владельцы кошек и собак не жалуют незваных визитеров. Где-то не открывают двери, а где-то просто отказываются от прививки. И хорошо, говорят специалисты, если по уважительной причине.

- Вообще не пускают меня в дом. Если в большие дома захожу, в коттеджи, они мне даже говорят: «Кто вам дал наводку, что у меня собака. Я сейчас участковому позвоню. Кто вы такие?!» Вот не признают. А меня заставляют, чтобы я сделал прививку всем собакам, а здесь отказываются, - жалуется ветеринар-санитар Тугел Мамбетжанов.

При этом ситуация в регионе, как выяснилось, довольно сложная. В области участились случая нападения животных на людей. В первую очередь, говорят ветврачи, речь идет о собаках и кошках, страдающих бешенством. С начала года к врачам обратились около пятисот человек, многие из которых пострадали именно от этих четвероногих.

За сегодняшний день Тугел Мамбетажанов сумел привить лишь пять собак, владельцы которых все-таки согласились вакцинировать питомцев. Работа это тоже сложная. Ветврачу приходится рисковать жизнь и здоровьем, ведь животным совершенно не нравится укол. Хозяину тоже приходится нервничать. Но уже через минуту четвероногий безопасен.

А у ветврача впереди еще долгая работа. Предстоит обойти весь город в поисках невакцинированных кошек и собак. В случае отказа специалист может вызвать полицейских и даже оштрафовать хозяина. Но такие крайние меры ветеринары пока не практикуют.

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