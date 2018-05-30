Статистики подсчитали цены на продукты

Коммерсанты не скрывают, что все свои потери при транспортировке и хранении – они обязательно включают и в без того завышенную стоимость.

Огурцы и помидоры на казахстанских прилавках заметно подешевели. Правда, ценники спустили не на весь урожай. Стоимость картофеля, лука и моркови по-прежнему высокая, а самой дорогой в корзине оказалась свёкла. И судя по прогнозам, не видать казахстанцам на базарах и дешёвого мяса, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Без свежих томатов и огурцов наши люди ещё как-то могут прожить, а вот без мяса – стыдно даже в гости позвать. В правительстве, тоже недовольны, последние 15 лет мясо всё время дорожает. Может пора переходить на птицу - курица сбросила в цене целый процент.

Яйца – почти 5 тенге. Дешевле стало и молоко. Но сыр и творог отчего-то, напротив, подорожали почти на полтора процента. За месяц резко скинули почти 90 тенге томаты, на 29 тенге подешевели свежие огурцы. А вот картофель подорожал. С ним лук и морковь, но выше всех поднялась свёкла: не 134 как в прошлом месяце – а 145 тенге. Из фруктов дороже стали яблоки.

Радует пока ещё, что сахар не сильно подорожал. Хлеб наш насущный остаётся неизменным и это пожалуй, главное. А всё благодаря прошлогоднему урожаю – собрали 22 миллиона тонн зерна. Вот, если что и портит картину, так это гречневая крупа – плюс 2,5 процента. Но, если сравнить с ценами за прошлый год, она порядком подешевела.

Коммерсанты не скрывают, что все свои потери при транспортировке и хранении – они обязательно включают и в без того завышенную стоимость. В общем все хотят остаться в наваре, а вот покупателю некуда деваться.

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