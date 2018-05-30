Четыре года Договору о ЕАЭС

Четыре года назад, 29 мая 2014 года, был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. За прошедшие годы Союз проделал большой путь. Сегодня можно констатировать, что он уже состоялся как международное интеграционное объединение, проведена масштабная работа по всем направлениям.

Объем взаимной торговли стран ЕАЭС за 2017 год по сравнению с 2016 годом вырос на 26,1%, суммарный объем ВВП стран ЕАЭС в постоянных ценах увеличился на 1,8%. В 2017 году в целом по Евразийскому экономическому союзу наблюдалась положительная динамика промышленного производства, производства продукции сельского хозяйства, грузооборота, пассажирооборота, розничной торговли, объемов внешней торговли.

Для всех государств-членов позитивные эффекты интеграции в ЕАЭС обусловлены эффектом масштаба, емкостью общего рынка. Благодаря наднациональному праву образуется более совершенная юрисдикция и регулирование в разных отраслях. Запущены общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий.

С 1 января текущего года вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, в котором заложен переход на электронный документооборот. Развивается международное сотрудничество, действует ЗСТ с Вьетнамом, подписаны соглашения с Ираном и Китаем, формируется сеть партнёрств Союза как на азиатском, так и на европейском направлении. Зарождаются совместные проекты в сфере космоса, станкостроения, сельского хозяйства, новых технологий. Набирает обороты реализация цифровой повестки ЕАЭС. Евразийская интеграция стала актуальной и важной темой для экономических дискуссий и исследований, интересна широкой общественности и СМИ.

Нам еще многое предстоит сделать, но я горжусь тем, что мы успели реализовать за последние четыре года.

Председатель Коллегии ЕЭК

Тигран Саркисян