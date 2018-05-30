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В Караганде мужчина угрожал совершить суицид на парковке

По словам мужчины, он пошел на этот шаг из-за того, что накануне пострадал в результате ДТП и не мог получить компенсацию.

Фото : CC0 / Gerd Altmann30 мая 2018, 06:00

Отчаявшийся получить компенсацию мужчина угрожал совершить самоубийство на парковке в Караганде, сообщает Sputnik Казахстан.

"В полицию 29 мая поступило сообщение о том, что 44-летний житель города Актас закрылся в автомобиле на парковке одного из торговых домов Караганды, угрожая совершить самоподжог. Полицейские оцепили место происшествия", — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что накануне пострадал в результате ДТП. Виновник обещал выплатить ему деньги за нанесенный ущерб, однако на следующий день отключил телефон. По этой причине пострадавший пошел на крайние меры, угрожая самоподжогом.

После выяснения обстоятельств полицейскими виновник ДТП возместил ущерб потерпевшему. На данный момент участники происшествия не имеют претензий к друг другу.

Вместе с тем, факт ДТП в полиции не был зарегистрирован, так как от обеих сторон не поступило заявлений.


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