К жителям ВКО приходят голодные медведи

Охотники и егеря ничем не могут помочь из-за бюрократических проволочек и запрета весенней охоты.

Капризы аномальной погоды испытывают на себе и жители востока страны. Оголодавшие после зимы медведи не могут найти себе корм в горах и лесах и спускаются к людям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

В итоге, десятки нападений на домашний скот и пасеки. Охотники и егеря ничем не могут помочь из-за бюрократических проволочек и запрета весенней охоты.

В крестьянском хозяйстве Бауржана Шагатая несколько десятков коров и коней. Пасутся они всегда в ущелье, среди невысоких гор. Но этой весной прямо к жилищу скотовода пришёл незваный гость – медведь. Останки нескольких коров крестьянин обнаружил утром.

Разбушевались этой весной медведи не на шутку. Звери не только убивают скотину, но и разоряют пасеки. Охочие до мёда дикие животные могут погубить весь труд пчеловода за одну ночь.

В большинстве случаев жертвой голодных хищников становится только одно домашнее животное. Но, хоть и редко, бывает, что медведи входят в раж и убивают несколько коров или коней.

По самым скромным подсчётам, медведей на востоке страны несколько тысяч, и водятся они практически во всех районах. Снизить их численность и оградить скот от нападения невозможно – в этом году запрещена весенняя охота. Сами егеря не могут убить животное. Для этого нужно собрать массу документов и созвать специальную комиссию. Пока она рассмотрит все нюансы, медведь уйдёт в другое место. Поэтому егеря просят повысить их полномочия.

– Той же территориальной инспекции право, чтобы она могла это принимать, допустим, без вот этих специальных комиссий, сборов и прочего, которые затягивают очень много времени, - заявил заместитель начальника оперативного отряда лесного и охотничьего хозяйства ВКО Василий Ткаченко.

А пока пасечники и крестьяне остаются с медведями один на один. И выхода из этой ситуации нет до самой осени, пока не будет разрешён отстрел.

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