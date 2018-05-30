Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду собирается перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Sapo Desporto.

По информации издания, агент португальского форварда Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы принять участие в переговорах с представителями французской команды и договориться о переходе клиента в ПСЖ.

Ранее 29 мая с сайта клубного магазина «Реала» из раздела «состав» исчезло изображение нападающего.

26 мая португалец в составе сливочных пятый раз выиграл Лигу чемпионов, став рекордсменом турнира. После встречи с «Ливерпулем» он заявил: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни». По информации испанского издания AS, Роналду решил покинуть команду из-за недовольства условиями нового контракта.

Футболист перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле 2009 года. В составе сливочных форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Источник: Lenta.ru