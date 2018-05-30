Сондерс намерен встретиться с Головкиным

Сондерс является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Это единственный титул, которого не хватает Головкину.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) настроен побить своего соотечественника Мартина Мюррея (36-4-1, 17 КО), а затем встретиться с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) или Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Мартин — хороший боец, но если я не могу бить таких бойцов, то я не тот, кем себя считаю. Тогда я не должен быть там, с Головкиным и «Канело». Уверен, я на уровень выше [чем Мюррей], и единственный способ доказать это — показать, — приводит слова Сондерса его промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой Сондерс — Мюррей состоится 23 июня в Лондоне (Великобритания). На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Сондерса — 1.096, победа Мюррея — 9.5, ничья — 34.

Напомним, Сондерс является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Это единственный титул, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона — на данный момент у казахстанского боксера имеются титулы WBA Super, WBC, IBF и IBO.





