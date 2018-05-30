Житель Костаная винит врачей в смерти жены

31-летняя Оксана Гладкова находилась на пятом месяце беременности, когда у нее начались проблемы с артериальным давлением.

Почти два года житель Костаная Виталий Гладков не может добиться наказания для медиков, которые, как он уверяет, виновны в смерти его супруги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

31-летняя Оксана Гладкова находилась на пятом месяце беременности, когда у нее начались проблемы с артериальным давлением. Женщину переводили из одного лечебного учреждения в другое, но спасти ни ее, ни малыша, не удалось.

Супруги Виталия Гладкова Оксаны не стало в октябре 2016 года. Женщина находилась на пятом месяце беременности.

Во время беременности у Оксаны начались проблемы с артериальным давлением, врачи диагностировали преэклампсию тяжелой степени. Спасти не удалось ни ребенка, ни мать. Но Виталий уверен, что медики и не пытались.

– Судебная экспертиза, она не дала конкретного результата, который бы указал на то, по чьей вине наступила смерть. Там этого нет. Там только указано на то, что у нас нет современного оборудования, которое помогло бы избежать смерти, - заявила адвокат В. Гладкова Галина Кушнир.

Однако на сайте комитета фармации размещен отчет областного департамента по контролю в сфере здравоохранения за 2016 год. Там указано, что из трех случаев материнской смертности в Костанайской области один – случай с гибелью беременной Оксаны Гладковой – был предотвратим.

По делу о гибели Оксаны Гладковой сменилось уже три следователя, но оно так и не сдвинулось с мертвой точки. Факт волокиты досудебного расследования признали даже в прокуратуре. Но в ДВД говорят, следователям нужно еще время.

Сроки расследования уголовного дела продлевались в связи с проведением экспертиз и дополнительных следственных действий. По ходатайству потерпевшей стороны в настоящее время планируется назначить дополнительную судебно-медицинскую комиссионную экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Виталий Гладков готов идти до конца, для него сейчас отступить – значит предать память о покойных супруге и дочери.

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