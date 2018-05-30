Казахстанские мусорные полигоны не готовы к запрету захоронения пищевых и строительных отходов

Ранее экологическим кодексом предусматривался полный запрет на приём некоторых видов твёрдых бытовых отходов до конца этого года.

Казахстанским мусорным полигонам разрешили принимать строительные и пищевые отходы до 2020 года. Ранее экологическим кодексом предусматривался полный запрет на приём некоторых видов твёрдых бытовых отходов до конца этого года, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК Астана.

Вопрос переработки обсуждали на заседании национальной палаты предпринимателей. Оказалось, что к принятию такой нормы не готовы бизнесмены и акиматы городов. Пищевые и строительные отходы никто не перерабатывает, и если полигонам запретить принимать этот вид мусора, он попросту заполонит прилегающие к свалкам территории, отметили спикеры.

Ежегодно в Казахстане на полигоны вывозят пять с половиной млн тонн мусора, треть этого объёма состоит как раз из пищевых отходов. Из всего объёма мусора перерабатывается всего 10 процентов: макулатура, стекло, пластик и автопокрышки. Сколько на полигоны выбрасывается - строительного мусора, специалистам установить не удалось.

Перенос запрета был принят в законопроекте по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. До нового дедлайна чиновники планируют создать правила управления отходами и понять, как стимулировать бизнесменов заниматься вторичной переработкой пищевых и строительных отходов.

- Стимулировать применение органических удобрений в сельском хозяйстве, сейчас стимулируются только минеральные. Поэтому компостирование не идет, а это хорошая вещь. Второе, надо разобраться с теми отходами, которых много, это отходы пищевых производств и отходы ресторанов. Уже мы снимем проблему., - сказала исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KAZWASTE» Вера Мустафина.

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