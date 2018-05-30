Мошенники обманывали казахстанцев в OLX и Instagram

Обманывающие покупателей через интернет мошенники уверены, что их невозможно будет вычислить и наказать.

Североказахстанские полицейские задержали двух мошенниц, которые "продавали" дорогостоящие вещи через OLХ и Instagram, а после получения денег пропадали, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Как рассказали в ведомстве, сотрудниками отдела криминальной полиции Петропавловска задержана молодая жительница города Кокшетау.

"Выдавая себя за представительницу несуществующего интернет-магазина, на популярной виртуальной доске объявлений OLХ.kz она предлагала приобрести спортивные велосипеды. На объявление откликнулся житель Петропавловска.

После того, как "продавец" пообещала доставить товар на дом, он перечислил ей 97 тысяч тенге, и та перестала выходить на связь", — проинформировали в ДВД.

Для задержания другой подозреваемой полицейские выехали в Астану.

"Жительница столицы разместила в приложении Instagram объявление о продаже детских вещей. Молодая семья из Уалихановского района СКО перечислила на указанный в объявлении Qiwi-кошелёк 56 тысяч тенге и утратила контакт с "продавщицей", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечают полицейские, злоумышленников привлекает их кажущаяся "неуловимость". В большинстве случаев интернет-мошенники и их жертвы проживают в разных городах и областях Казахстана. Однако расстояния хотя и затрудняют работу полицейских, не делают раскрытие преступлений невозможным.

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