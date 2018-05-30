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В Костанайской области вандалы разгромили кладбище

По словам жителей Аркалыка, вандалы сломали звезду на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

Фото : alau.kz30 мая 2018, 08:29

Кладбище находится в поселке Ашутасты, что в 35 километрах от Аркалыка. По словам людей, они были на кладбище 21 мая. Всё было нормально. Приехали 25 мая и ужаснулись, пишет Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

«Мы в ужасе. Разве такое возможно. Там лежат бабушки, дедушки, дети, ветераны. Кресты на могилах сломаны, а деревянные спилены. Есть старые могилы и там вандалы пытались сломать надгробье, не получилось, разбили. Осталась только арматура. Плиты валяются. Те плиты, которые не смогли сломать, на них остались трещины», — пишут люди.

По словам жителей Аркалыка, вандалы сломали звезду на могиле ветерана Великой Отечественной войны. А на некоторых фотографиях поцарапаны глаза. Люди обратились в полицию.


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