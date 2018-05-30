Три казахстанских боксера временно отстранены от поединков

Ограничения связаны с периодом восстановления после проведенных на этих выходных боев.

Казахстанские боксеры Садриддин Ахмедов (2-0, 2 КО), Нурзат Сабиров (6-0, 5 КО) и Батыр Джукембаев (13-0, 11 КО) временно отстранены от проведения боев Боксерской комиссией Квебека, сообщает Sports.kz.

Ограничения связаны с периодом восстановления после проведенных на этих выходных боев. Так, по данным BoxRec.com, Ахмедов сможет вернуться на ринг после 2 июня, Сабиров — после 9 июня, а срок приостановки Джукембаева истекает 16 июня. При этом первые два спортсмена 16 июня проведут свои очередные поединки, их соперники пока неизвестны.

Напомним, в это воскресенье Садриддин Ахмедов за 84 секунды нокаутировал аргентинца Ариэля Алехандро Сампедри (9-4, 7 КО), Нурзат Сабиров единогласным решением судей одолел мексиканца Роландо Паредеса (13-7-2, 10 КО), а Батыр Джукембаев техническим нокаутом взял верх над другим представителем Аргентины Хонатаном Хосе Энисом (20-10-1, 7 КО).





