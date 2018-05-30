В Петропавловске женщина зарезала своего сожителя
Тридцатилетний мужчина скончался до приезда скорой помощи от полученных ножевых ранений.
Фото : nord-news.ru30 мая 2018, 08:48
В Петропавловске 30-летняя женщина в ходе ссоры зарезала своего сожителя, передает Sputnik Казахстан.
Женщина нанесла своему сожителю ножевое ранение, в результате чего мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.
Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, по факту убийства 30-летнего жителя Петропавловска начато досудебное расследование.
"Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (убийство). По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержана сожительница погибшего", — рассказали в ДВД.
В настоящее время ведётся следствие, назначены необходимые экспертизы.
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