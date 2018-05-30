114-летний мужчина решил бросить курить

Блом не покупает сигареты, а изготовляет их самостоятельно из собственного табака.

Житель Кейптауна (ЮАР) Фреди Блом (Fredie Blom) рассказал о желании бросить курить.

Мужчина принял такое решение, будучи на 115-м году жизни. Он признается, что давно избавился от пристрастия к алкоголю, но об отказе от табака задумался только сейчас. Всю жизнь он посвятил фермерству и работе в строительстве.

Блом не покупает сигареты, а изготовляет их самостоятельно из собственного табака. Он признается, что его тяга к курению слишком сильная, чтобы бросить привычку моментально.

«Я виню дьявола, потому что только он может быть настолько силен», — усмехается долгожитель.

Он признается, что не обладает каким-то особенным секретом долголетия, и убежден, что до сих пор жив из-за воли высших сил.

При этом Блом, несмотря на преклонный возраст, выглядит здоровым и способен передвигаться самостоятельно. Сам он сетует на то, что не может ходить так же быстро, как в былые годы, и плохо слышит.

Фреди Блома называют самым старым жителем Южной Африки. При этом одно из крупнейших южноафриканских изданий The Times утверждает, что Блом может претендовать на мировой рекорд в качестве долгожителя.

Источник: Lenta.ru

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