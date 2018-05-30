Менингит: чем опасен и как защититься?

Менингококк - это инфекция, которая вызывается бактерией, живущей в носоглотке.

В Алматы активно обсуждают случаи заболевания менингококковой инфекцией, которые заставили мобилизоваться медиков и вызвали беспокойство у населения. Врачи говорят, что речь идет не о вспышке менингококковой инфекции, а о сезонной ее активации. Но человек так устроен, что чем меньше он знает о чем-либо, тем больше волнуется, сообщает Zakon.kz.

Прививка от менингококковой инфекции пока не входит в казахстанский Национальный календарь прививок, поэтому далеко не все соотечественники хорошо осведомлены о менингококке. О том, что такое менингококковая инфекция, насколько она распространена, почему ее следует опасаться и можно ли от нее защититься мы побеседовали с одним из ведущих специалистов-иммунологов России - руководителем отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ «НИИ детских инфекций федерального медико-биологического агентства» Сусанной Харит.

- Сусанна Михайловна, каковы признаки менингококковой инфекции? Что должно насторожить родителей или взрослого человека и дать понять, что нужно срочно обращаться за медицинской помощью?

- Менингококк - это инфекция, которая вызывается бактерией, живущей в носоглотке. Есть люди, которые носят этот микроб и не заболевают, но заражают других. Если человек оказался чувствителен, то микроб из носоглотки быстро проникает в кровь, вызывая сепсис (менингококцемию), и в оболочки головного мозга (приводя к их воспалению менингиту). Заболевание начинается очень остро, первичные симптомы включают высокую лихорадку, выраженную головную боль, возможна спутанность сознания и судороги. Менингококки при разрушении выделяют эндотоксин. Эндотоксин повреждает мелкие кровеносные сосуды, приводя к кровоизляниям в кожу (геморрагическая сыпь), все внутренние органы, в том числе в надпочечники, это приводит к развитию шока и может привести к смерти, буквально в первые часы болезни. К сожалению, даже справившись с сепсисом, шоком, можно ожидать несколько более поздних, но очень тяжелых проявлений болезни.

- Какие категории населения относятся к основным группам риска по менингококковой инфекции?

- Большие скопления людей всегда являются опасными по возможности заражения менингококком. Известно, что не раз массовые заражения возникали во время Хаджа. Первая большая вспышка в Европе была связана именно с Хаджем. Группы людей, которые находятся под наибольшей угрозой, - это маленькие дети, подростки/молодые люди и пожилые люди. Самая высокая заболеваемость менингококковой инфекцией приходится на детей в возрасте до одного года. У детей в возрасте от 2 до 10 лет заболеваемость менингококковой инфекцией ниже, но, начиная с подросткового возраста, уровень заболеваемости вновь повышается.

- Далеко не все страны мира имеют в национальных календарях прививку от менингококка, почему?

- Одна из причин в финансировании – это одна из самых дорогих вакцин. Но и последствия от заболевания могут быть очень тяжелыми. Знаете, как англичане ввели иммунопрофилактику менингококка в календарь бесплатных прививок? Родители девочки, которая осталась жива, переболев менингококковой инфекцией, но стала инвалидом, сделали ее историю достоянием общественности, тем самым сумев привлечь внимание к проблеме. В следствии болезни ребенку была проведена высокая ампутация ног и одной руки и видеоролик о буднях своей дочери родители разместили в интернете. Он собрал огромное количество подписей за то, чтобы министерство здравоохранения Великобритании приняло решение о бесплатной иммунизации. В результате, Англия стала первой страной, которая внесла максимально возможную профилактику менингококковой инфекции в календарь.

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