Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов: «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об образовании» (первое чтение); «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» (первое чтение); «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и аэрокосмической деятельности» (первое чтение); «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рискового (венчурного) финансирования» (второе чтение); «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» (второе чтение); «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (второе чтение).

Также депутаты рассмотрят законопроекты «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» (второе чтение).

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