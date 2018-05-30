В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года утверждены Правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг).

Государственные учреждения образования предоставляют на платной основе с заключением договора об оказании платных услуг соответствующие товары (работы, услуги) сверх требований государственных общеобязательных стандартов согласно статье 63 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании».

Государственные учреждения образования, в зданиях на видном месте размещают информацию с указанием перечня предоставляемых видов платных услуг и прейскуранта цен на предоставляемые товары (работы и услуги).

Платные виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг) предоставляются по рабочим учебным планам (программам), разработанным на основании государственных общеобязательных стандартов образования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования» и согласованным с государственными органами (районными, городскими и областными) образования.

Платные виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг) предоставляются обучающимся и (или) воспитанникам на основании заявлений в произвольной форме совершеннолетнего обучающегося и (или) воспитанника и родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и (или) воспитанника по отдельному расписанию.

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» заявление о предоставлении платных видов деятельности рассматривается и по нему принимается решение в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления в государственное учреждение образования.

Взаимоотношения государственного учреждения образования, оказывающего услуги на платной основе, и обучающегося (воспитанника), его родителей и иных законных представителей регулируются договором в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.

Взимание наличных денег за оказание платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования производится на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин на основе достигнутой договоренности сторон.

Средства, поступающие от оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования расходуются в соответствии с планами поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) государственного учреждения образования.

Планы поступлений и расходов денег, получаемых государственными учреждениями от реализации товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, составляются в порядке, утвержденном приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 9934).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.