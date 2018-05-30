В Алматы 10 улиц перекрыли на ремонт
Информация для автомобилистов об ограничении движения транспорта.
В Алматы сегодня закрыты на проведение дорожных работ сразу 10 улиц. Автовладельцам следует заранее планировать маршрут движения, сообщает портал kolesa.kz.
Движение ограничено на следующих улицах:
До 21 июня будет перекрыта южная сторона моста через реку Большая Алматинка на ул. Жандосова;
улица Байтурсынова от Гоголя до Макатаева;
Кармысова от Курмангазы до Бекхожина;
Аскарова от Саина до Арычной;
Макатаева от Абылай хана до Назарбаева;
северная сторона улицы Толе би от Брусиловского до Тлендиева;
Шагабутдинова от Курмангазы до Абая;
северная часть проспекта Назарбаева ниже Райымбека, где строится развязка на пересечении с улицей Жансугурова;
ул. Жарокова от ул. Тимирязева до ул. Утепова будет закрыта до 15 июня;
ул. Левитана от пр. Гагарина до ул. Радостовца.
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