В Алматы 10 улиц перекрыли на ремонт

Информация для автомобилистов об ограничении движения транспорта.

В Алматы сегодня закрыты на проведение дорожных работ сразу 10 улиц. Автовладельцам следует заранее планировать маршрут движения, сообщает портал kolesa.kz.

Движение ограничено на следующих улицах:

До 21 июня будет перекрыта южная сторона моста через реку Большая Алматинка на ул. Жандосова;

улица Байтурсынова от Гоголя до Макатаева;

Кармысова от Курмангазы до Бекхожина;

Аскарова от Саина до Арычной;

Макатаева от Абылай хана до Назарбаева;

северная сторона улицы Толе би от Брусиловского до Тлендиева;

Шагабутдинова от Курмангазы до Абая;

северная часть проспекта Назарбаева ниже Райымбека, где строится развязка на пересечении с улицей Жансугурова;

ул. Жарокова от ул. Тимирязева до ул. Утепова будет закрыта до 15 июня;

ул. Левитана от пр. Гагарина до ул. Радостовца.

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