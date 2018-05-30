Казахстан планирует ввести временный запрет на ввоз бензина из России

На 3 месяца планирует запретить министерство энергетики РК ввоз в Казахстан железнодорожным транспортом бензина из России, сообщает Zakon.kz.

Приказ опубликован на портале электронного правительства.

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина», — говорится в документе.

При этом говорится, что департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго необходимо подготовить: уведомление Пограничной службы КНБ РК; нацкомпании «Қазақстан темір жолы»; уведомление министерства национальной экономики РК о необходимости в установленном порядке: проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.