Покупка квартир в строящихся домах стала более выгодной

Разница в цене на квартиры в строящихся домах значительно ниже, чем в новостройках.

Долевое строительство активно увеличивает спрос на рынке жилья. Стоимость квартир в строящихся домах до 40% ниже, чем в новостройках. Один минус - есть риск столкнуться с нелегальными объектами, с нулевыми гарантиями получить квартиру. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Цены на квартиры в новостройках растут: годовое удорожание составило +5,2%. Так, в среднем по РК квартира в новом многоквартирном доме обойдется казахстанцам в 263,1 тысячи тенге за квадратный метр.

В Астане цена за «квадрат» поднялась до 332,7 тыс. тг в среднем по итогам апреля (+5,7% за год). В южной столице, напротив, цены снизились на 4,6% за год, до 325,6 тыс. тг за кв м.

По итогам четырех месяцев текущего года заключено 72,9 тысячи сделок по купле-продаже жилья. Рост за год составил 4,5%.

Уровень доступности квартир в строящихся домах значительно выше, чем в новостройках. Согласно данным онлайн-сервиса для выбора квартир Flatfy.kz*, в Алматы цена за «квадрат» в доме, который будет сдан в 2020 году, уступает цене квартирам в доме, сданном в эксплуатацию в 2017 году, сразу на весомые 42,3%. Квартиры в доме, сдающемся в 2019 году, будут стоить на 13,2% дешевле, в 2018 - на 11,2%.

Схожая картина в Астане. Здесь приобрести квартиру в доме, который будет достроен в следующем году, можно на 4,3% дешевле, чем жилье, сданное в 2017, а через год - сразу на 16,3%.

Но с долевым строительством высоки риски стать «обманутым дольщиком». Сегодня по стране всего 85 компаний получили разрешение на привлечение денег дольщиков. В то же время, очень многие застройщики привлекают средства в обход закона, а дольщики таких «серых» объектов рискуют остаться без жилья.

На рынке достаточно большое (пока официальных данных нет) количество объектов без гарантий, что жилье будет достроено, либо компенсированы затраты на покупку будущего жилья при дефолте застройщика. В долевое строительство вошли компании, не имеющие на это официальных прав. Как показал мониторинг портала kn.kz, компании Астаны, Алматы и Караганды, осуществляющие строительство с участием дольщиков, предлагают заключить в основном предварительные договоры, договоры о ЖСК и договоры цессии. Так, в Астане договор долевого участия готов заключить лишь один застройщик из опрошенных, он же является одним из самых крупных в столице.

Как отмечают различные эксперты, Закон о долевом участии в жилищном строительстве, где прописаны обязательные требования к застройщикам, можно легко обойти. Астана тому пример. Первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун рассказал, что организация по завершению строительства проблемных объектов "Елорда құрылыс компаниясы" работает уже с 23 проблемными объектами. Планируется заключить договорные отношения еще по 15 проблемным жилым комплексам, с общим количеством обманутых дольщиков в 7381 человек.

*по итогам мониторинга более 100 крупнейших жилкомплексов финансового центра с фиксированной датой сдачи в эксплуатацию.

В текущем году общая бизнес-статистика по строительным компаниям не оптимистична. По итогам апреля 958 компаний, занятых в строительстве, находится в процессе ликвидации. В целом количество стройкомпаний выросло на 5,2%, однако число активных компаний из их числа сократилось на 1,9% за год. На этом фоне наиболее защищенный вариант участия в долевом строительстве - через Фонд гарантированного жилищного строительства.

К 2023 году Фонд планирует обеспечить своими гарантиями почти миллион «квадратов» жилья, и это жилье казахстанцы смогут приобрести по приемлемым ценам, и без всякого риска. Объем гарантийных обязательств Фонда достигнет к тому времени 279,3 миллиарда тенге.

В случае проблем у застройщика, Фонд профинансирует строительство за счет собственных резервов, гарантированно сдаст объект в эксплуатацию и передаст квартиры дольщикам. Республиканский бюджет уже выделил Фонду на эти цели 20 млрд тенге.

Вся информация о застройщиках, получивших гарантии, есть на официальном сайте Фонда, и может быть проверена по адресу: www.hgf.kz.

Помимо выгоды дольщиков, Фонд помогает и застройщикам. Напомним, по итогам I кв. 2018 было введено в эксплуатацию всего 2,9 млн кв м жилья, против 3,1 млн кв метров годом ранее (сразу минус 8,1%). В предыдущие годы жилстрой показывал уверенный рост.

На буксующем с начала года рынке жилстроя, гарантии Фонда открывают застройщикам законный доступ к надежному источнику фондирования - средствам дольщиков.

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