В соответствии с пунктом 4 статьи 146 Кодекса Республики Казахстан 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила выдачи разрешений на сжигание сырого газа в факелах.

Выдача разрешений на сжигание сырого газа в факелах осуществляется:

1) при испытании объектов скважин;

2) при пробной эксплуатации месторождения;

3) при технологически неизбежном сжигании сырого газа.

Разрешение на сжигание сырого газа в факелах (далее - разрешение) выдается уполномоченным органом в области углеводородов (далее - уполномоченный орган) по форме, согласно приложению 1 к Правилам.

В случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящих Правил, сжигание сырого газа в факелах допускается по разрешению уполномоченного органа в области углеводородов при условии соблюдения недропользователем (оператором по контракту на недропользование, доверительным управляющим) (далее - заявитель) проектных документов и программы развития переработки сырого газа в пределах нормативов и объемов, определяемых по методике расчетов нормативов и объемов сжигания сырого газа при проведении операций по недропользованию, утверждаемой уполномоченным органом в области углеводородов (далее - методика) в соответствии с пунктом 4 статьи 146 Кодекса.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.