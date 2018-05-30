12 тысяч школьников Прииртышья промаршируют в честь Астаны

Парад откроет 300 учеников комплекса «Музыкальный колледж и музыкальная школа-интернат».

1 июня в 11:00 в Павлодаре на нижней набережной начнется традиционный парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей, посвященный 20-летию Астаны «Сәлем саған, Астана!», передаёт корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщили в областном управлении образования, 12 тысяч школьников в возрасте от 12 до 16 лет из 183 учреждений образования области пройдут маршем в параде, который одновременно стартует во всех городах и районах Прииртышья.

- Праздничное шествие будет состоять из коллективов духовых оркестров, казахских, русских народных, струнных инструментальных ансамблей, колонн барабанщиков, маржореток, черлидеров, танцевальных и хоровых коллективов, - сообщили в управлении образования. - В Павлодаре он начнется в 11 часов, в шествии примут участие школьники и студенты колледжей города, всего более четырех тысяч человек.

По информации заведующей художественным отделом Дворца школьников им. Катаева Ирины Карповой, двести воспитанников этого учреждения дополнительного образования будут маршировать под песню местного автора - члена Союза композиторов РК Эльвиры Лютровник «Сəлем, Астана», которую она сочинила специально ко Дню рождения столицы.





Парад откроет 300 учеников комплекса «Музыкальный колледж и музыкальная школа-интернат». Под аккомпанемент оркестра казахских народных инструментов, который расположится на сцене нового амфитеатра и в сопровождении хора, танцевальная группа исполнит свадебный танец из оперы Мукана Толеубаева «Биржан и Сара».

По окончании шествия музыкальных и творческих коллективов зрителей ожидает театрализованное представление и концертная программа.

В День защиты детей также начнут работу более 700 пришкольных и профильных лагерей области.

Роза Мустафина

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