Казахстанские госслужащие изучают сингапурский опыт

Председатель Управляющего Комитета Астанинского хаба Алихан Байменов отметил важность изучения опыта передовых стран.

При поддержке Астанинского Хаба в сфере госслужбы в Назарбаев Университете прошли семинары по управлению изменениями, диверсификации экономики и стимулированию инвестиций для госслужащих высшего звена.

Открывая встречу, Председатель Управляющего Комитета Астанинского хаба Алихан Байменов отметил важность изучения опыта передовых стран.

«Для любого правительства очевидна необходимость постоянного изучения практик и решений, применяемых в других странах, чтобы найти наиболее приемлемые для своей страны. Сингапур - один из лидеров в сфере реформ государственного управления и успешных примеров их эффективной реализации. Поэтому их опыт представляет огромный интерес для Казахстана», - сказал Байменов.

Семинары провел профессор Лим Сионг Гуан - экс-руководитель Агентства госслужбы Сингапура, бывший председатель Совета по экономическому развитию и экс-президент группы национального фонда благосостояния Сингапура, GIC.

«По мере развития государство должно отойти от роли контролера и регулятора, и постепенно приобрести функции координатора и мотиватора как частного сектора, так и общества», - подчеркнул эксперт.

Сотрудники управленческого звена Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, ответственные секретари министерств и руководители аппаратов центральных госорганов изучили вопросы эффективного внедрения инноваций в работе госорганов, барьеры при управлении изменениями.

Также слушатели семинаров ознакомились с ролью госслужащих в качестве политических предпринимателей и новаторов, рассмотрели способы диверсификации экономики и промышленного развития, обсудили практическое применение сингапурского опыта в отношении экономики Казахстана.

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