Назначен ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства
Распоряжением Главы государства Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
30 мая 2018, 10:24
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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