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Назначен ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства

 

Распоряжением Главы государства Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

30 мая 2018, 10:24
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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