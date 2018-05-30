В Комитете Сената рассмотрен законопроект «О Совете Безопасности Республики Казахстан»

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект Закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан».

Законопроект определяет правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета Безопасности.

Документом предусматривается, что Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым Президентом Республики Казахстан и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Состав Совета Безопасности предлагается формировать Президентом по согласованию с Председателем Совета Безопасности.

Основными задачами Совета Безопасности являются планирование, рассмотрение и оценка реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка.

Законопроектом предлагается определить следующие функции Совета Безопасности:

1) координация деятельности государственных органов и организаций по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка;

2) координация деятельности правоохранительных и специальных государственных органов в целях обеспечения национальной безопасности и реализации решений Совета Безопасности;

3) мониторинг и оценка состояния исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны;

4) комплексный анализ и оценка государственных программ, законопроектов, важных внешнеполитических и иных государственно-значимых инициатив, а также развития ситуации в стране, мировых и региональных тенденций, прогнозирование внутренних и внешних угроз национальной безопасности, выработка предложений и определение мер по их предупреждению и нейтрализации;

5) заслушивание ежегодного доклада Правительства Республики Казахстан о результатах и основных направлениях деятельности в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, правопорядка;

6) заслушивание первых руководителей государственных органов по вопросам реализации государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны;

7) организация контроля за исполнением законов Республики Казахстан в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным использованием средств, направляемых на эти цели;

8) обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан;

9) иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Законопроектом устанавливаются полномочия Председателя Совета Безопасности и его членов, а также регламентируется организация деятельности Совета Безопасности и его Аппарата. Также рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан».

Проект Закона разработан в целях приведения законодательных актов в соответствие с проектом Закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан». Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в Бюджетный кодекс, законы «О национальной Безопасности Республики Казахстан» и «О правовых актах».

В частности, в Бюджетный кодекс предлагается внести дополнение, предусматривающее, что на Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан не распространяется требование по разработке стратегических планов.

Поправки в Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан» направлены на приведение в соответствие с положениями проекта Закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан».

Документы переданы на рассмотрение Палаты.