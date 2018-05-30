Детская театральная студия «Астана Опера» отмечает свое пятилетие

Яркую праздничную программу представят воспитанники театральной студии 1 июня на сцене Камерного зала «Астана Опера».

Международный день защиты детей в этом году совпал с юбилейной датой - Детская театральная студия «Астана Опера» отмечает пятилетие. Яркую праздничную программу представят воспитанники театральной студии 1 июня на сцене Камерного зала «Астана Опера».

Подготовка к этому концерту идет уже около двух месяцев. В новую программу мы включили разнообразные номера, в их числе марш из оперы «Кармен» Ж. Бизе, казахская народная песня «Япырай», а также отрывок из оперы «Турандот» Дж. Пуччини, премьера которой пройдет уже совсем скоро на сцене Большого зала. Частично будем показывать репертуар из V театрального сезона. В нашей студии есть ребята, которые занимаются с момента ее открытия и до сегодняшнего дня, а есть дети, пришедшие около двух-трех лет назад. Воспитанники детской студии, которые учатся и выступают на сцене «Астана Опера» все эти пять лет, задают уровень коллективу. У этих ребят есть стремление к высокому искусству как к профессии, очень многие из них уже решили для себя, что их дальнейшая деятельность будет связана с театром", - говорит руководитель хоровой студии Алтынганым Ахметова.

Впервые в этом концерте многие мальчики будут выступать с сольными номерами. Мальчики младшей группы исполнят популярный репертуар итальянского певца Робертино Лоретти: Santa Lucia, O sole mio, Funiculi funikula и другие. Девочки старшей группы подготовили сложную программу, они представят многоголосные произведения. Обширную программу подготовили юные артисты балетной студии. Так, вечер украсят такие номера, как казахский народный танец «Шолпы», вариация из балета «Фея кукол» Й. Байера, полька из балета «Баядерка» Л. Минкуса, вариация Китри из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса и многое другое.

Цель Детской студии «Астана Опера» заключается в том, чтобы дети раскрыли свой творческий потенциал, смогли развить свой талант.

"К первому юбилею юные артисты подошли с большими достижениями: выпускники студии уже учатся в вузах Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Юные певцы и танцовщики вместе со взрослыми артистами участвуют в концертных программах, спектаклях и даже выезжают на гастроли. В студии занимаются дети, имеющие огромный интерес к искусству, хорошие сценические данные и музыкальные способности. Самым юным студийцам сегодня по 7 лет. Для нас очень важно помочь детям проявить себя как личность. И если ребенок в осознанной жизни выберет профессию артиста или музыканта, у него будут очень высокие достижения, а если не пойдет по этому пути, то у него, несомненно, будут достижения и в других областях, потому что благодаря навыкам актерского мастерства, приобретенным еще в детстве, он становится раскрепощенным и свободным. Все это помогает ему уже во взрослом возрасте достигать больших целей", - поясняет режиссер театра «Астана Опера» Наталья Кагадий.

Зрители могут видеть воспитанников хоровой студии в операх «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, «Биржан – Сара» М. Тулебаева, а также в операх Дж. Пуччини «Богема», «Тоска», Ж. Бизе «Кармен». Воспитанники балетной студии выходили на сцену вместе с артистами легендарного миланского театра Ла Скала в спектакле «Дон Кихот» Л. Минкуса, а также в рамках гастролей Мариинского театра выступили в опере «Золото Рейна» Рихарда Вагнера. Воспитанники хоровой и балетной студий впервые приняли участие в уникальном проекте - «Путешествие Пера Гюнта», в котором был задействован симфонический оркестр, а также взрослые артисты.

Руководитель хоровой студии – Алтынганым Ахметова, балетной – Амина Алиева. Режиссер театра «Астана Опера», преподаватель актерского мастерства детской театральной студии – Наталья Кагадий.

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