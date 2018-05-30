В Мангистауской области определились победители Национального конкурса "Мерейлі отбасы"

«Семья Калдамановых» будут защищать честь Мангистауской области на Республиканском этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы».

С 2014 года национальный конкурс «Мерейлі отбасы» ежегодно вызывает интерес и повышение активности населения во всех регионах республики передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики Мангистауской области.

Каждый год региональный этап конкурса проводится управлением внутренней политики.

В 2016 - 2018 годы в региональном конкурсе районов и городов области приняли участие 109 семей, среди них представители сферы нефти и газа, энергетики, образования, сельского хозяйства, отраслей искусства.

В 2014 году честь региона защищала семья Нуралы Құлышева, вице-президент Национального Параолимпийского Комитета РК, главный тренер РК по волейболу.

В 2015 году семья Кулсариевых победила не только в областном, но и республиканском конкурсе.

В 2016 году семья Курмашевых из Мангистауского района стала победителем. Курмашев Алдаберген 48 лет работал учителем, Почетный работник образования РК.

В 2017 году победила семья Канжавновых из Тупкараганского района.

Канжанов Тауырхан награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Ветеран труда», и орденом «Еңбек Қызыл Ту». Почетный гражданин Тупкараганского района.

В 2018 году в конкурс подали заявки 25 семей, представителей разных сфер деятельности.

Победители ІІІ места семья Омировых из Бейнеуского района.

Глава семейства Омиров Отепкали Жундибаевич родился в 1956 году. Ювелир, двукратный обладатель звания лучший предприниматель Мангистауской области. Лауреат регионального конкурса-выставки «Үздік тауарлар». Двукратный лауреат фестиваля «Маңғыстау жұлдыздары», награжден несколькими дипломами и благодарственными грамотами.

Супруга Есетова Айнахан Ыгылмановна журналист областной газеты «Маңғыстау» в Бейнеуском районе.

Труды: «Өмір сыры», «Олжашы шежіресі», «Ақжелең», «Арыстардың аты жетсін ұрпаққа», Антология казахской поэзии «Жыр маржаны», автор книг «Бойтұмар», «Үстірт балладалары». Воспитывают 2 сыновей, 1 дочь и 1 внука. Все дети являются победителями различных конкурсов.

Победители ІІ места семья Озганбаевых из Мангистауского района.

Озганбаев Тореали – 85 летний ветеран-тыловик, пенсионер с 40-летним стажем преподавания, почетный просветитель СССР и Казахского ССР, Почетный учитель РК.

За годы преподавания награжден медалями «В.И.Лениннің туғанына - 100 жыл», «Еңбек ардагері», Почетный учитель РК.

Супруга Казтурганова Дамежен работала ветеринаром. Скончалась в 2006 году в возрасте 70 лет. Воспитывают 7 детей, в семье всего 8 учителей, считая сыновей и снох. На сегодня имеют 33 внуков и 19 правнуков, пример настоящей казахской семьи.

Победители І места «Семья Кошеновых», Каракиянский район

Турсынгали Кошенович родился в 1934 году в городе Форт-Шевченко. В 1959 году окончил Бакинский институт. Начиная от должности помощника бурильщика, дошел до должности директора треста «МаңғышлақМұнайГазБарлау». Почетный гражданин Каракиянского района, Почетный разведчик РК, награжден грамотами почета Президента РК, Ветеран труда, обладатель медалей 100-летие В.И.Ленина, 50-летие, 100-летие Казахстанской нефти и др.

Супруга Ханшайым Жусуповна работала в больнице села Таучик. Воспитывают 4 дочери, 2 сына, 20 внуков от них и 1 правнук.

Победители конкурса «семья Калдамановых» из города Жанаозен.

Глава семьи Калдаманов Исенбай Абеевич родился в 1968 году. В 2008 году основал «Каспийский» колледж педагогики и отраслевых технологий, на сегодняшний день работает директором данного колледжа. В рамках государственной программы «Балапан» в 2010 году открыл детский сад «Каспий» для 75 детей. В 2017 году открыл интеллектуальную школу «Каспий», где на сегодняшнее утро обучается около 150 детей начальной школы города Жанаозен.

Принимает активное участие во всех благотворительных мероприятиях города, в особенности помогает сиротам и детям без одного опекуна, малообеспеченным семьям, больным детям и талантливой молодежи. Более того, среди студентов колледжа есть дети из 6 малообеспеченных семей, получающие бесплатное обучение и эта помощь находит своё продолжение каждый год.

Лучший предприниматель 2017 года, почетный учитель предмета история, спонсор книги «Дауымшар батыр және оның ұрпақтары», Почетный работник образования РК, лучший предприниматель 2016 года, меценат, депутат маслихата города Жанаозен.

Супруга Раметулла Злиха Максутовна преподаватель английского языка, почетный учитель, специалист высшей категории, Уважаемый сотрудник сферы образования РК. Воспитывают 2 сыновей и 2 дочерей. Также 5 внуков. Уважаемая семья в городе Жанаозен.

«Семья Калдамановых» будут защищать честь Мангистауской области на Республиканском этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы».







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