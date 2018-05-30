Предприниматель из Каракалпакстана продает консервированный воздух Приаралья
На банках написано «Воздух региона Аральского моря» и изображен вид некогда четвертого крупнейшего озера в мире со спутника.
Фото : Новости Узбекистана30 мая 2018, 11:20
Частное предприятие Aydos Diyorbek в Канлыкульском районе Каракалпакстана начало выпуск в виде сувениров консервных банок с воздухом Приаралья, сообщает UzbekistanToday
На банках написано «Воздух региона Аральского моря» и изображен вид некогда четвертого крупнейшего озера в мире со спутника.
Производитель отмечает, что турист, приобретший сувенир, заберет с собой не только воздух, но и воспоминания об Аральском море и Каракалпакстане.
Сувениры с воздухом продаются в разных странах и городах мира и пользуются большой популярностью у туристов.
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