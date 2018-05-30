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Предприниматель из Каракалпакстана продает консервированный воздух Приаралья

На банках написано «Воздух региона Аральского моря» и изображен вид некогда четвертого крупнейшего озера в мире со спутника.

Фото : Новости Узбекистана30 мая 2018, 11:20

Частное предприятие Aydos Diyorbek в Канлыкульском районе Каракалпакстана начало выпуск в виде сувениров консервных банок с воздухом Приаралья, сообщает UzbekistanToday

На банках написано «Воздух региона Аральского моря» и изображен вид некогда четвертого крупнейшего озера в мире со спутника.

Производитель отмечает, что турист, приобретший сувенир, заберет с собой не только воздух, но и воспоминания об Аральском море и Каракалпакстане.

Сувениры с воздухом продаются в разных странах и городах мира и пользуются большой популярностью у туристов.


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