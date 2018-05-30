Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам образования

Законопроект представила мажилисмен Бакытгуль Хаменова.

Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об образовании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данные изменения будут касаться четырех основных направлений технического и профессионального образования - это разработка модульных образовательных программ, развитие дуального образования, передача квалификационной аттестации в конкурентную среду и финансирование учебных заведений», - отметила мажилисмен Бакытгуль Хаменова, представляя законопроект.

Депутат пояснила, что по первому направлению планируется разработка модульных образовательных программ.

«Основная цель - бесплатное техническое профессиональное образование для всех. Работа направлена на предоставление безработным, не поступившим в учебное заведение, самозанятым молодым людям бесплатно получить рабочую профессию с возможностью трудоустройства», - уточнила Бакытгуль Хаменова.

Второе направление, по ее словам, касается вопросов дуального обучения.

«В соответствии с поручениями Главы государства в 2012 году в Казахстане введена дуальная система образования, на сегодняшний день разработана законодательная и институциональная основа для дуального образования», - отметила Бакытгуль Хаменова.

Третье направление предусматривает передачу квалификационной аттестации в конкурентную среду.

«На сегодня выпускники колледжей проходят итоговую госаттестацию, защищая дипломный проект, где работодатель является непосредственным председателем государственной экзаменационной комиссии. В то же время выпускник при оценке уровня профессиональной подготовки и квалификации сдает теоритический и практический тест, что дублирует сдачу итогового экзамена. В этой связи в рамках законопроекта мы рекомендуем исключить итоговую аттестацию и перевести ее в конкурентную среду», - добавила Бакытгуль Хаменова.

Четвертое направление касается финансирования учебных заведений.

«На данный момент имеются различия процедуры утверждения госзаказа и периода их утверждения. Сегодня при распределении государственного заказа на подготовку специалистов будет учитываться также мнение других частных и малых предприятий», - резюмировала депутат.

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